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Петербургский дневник

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН

16-17 июля он будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совбеза Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, где 16-17 июля он будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН, сообщает корреспондент РИА Новости.

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