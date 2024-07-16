Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН

16-17 июля он будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совбеза Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, где 16-17 июля он будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН, сообщает корреспондент РИА Новости.