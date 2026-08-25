Интервью с хореографом Александром Могилевым — о том, зачем детям танцы и почему талант — это трудолюбие

5 сентября выйдет новый сезон шоу «Большие и маленькие», посвящённого детскому и юношескому танцу. Хореограф Александр Могилев рассказал «Снобу», почему детям полезно заниматься танцами, зачем они нужны мальчикам и может ли авторитарная педагогика помочь начинающим артистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии