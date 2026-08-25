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Интервью с хореографом Александром Могилевым — о том, зачем детям танцы и почему талант — это трудолюбие

Интервью с хореографом Александром Могилевым — о том, зачем детям танцы и почему талант — это трудолюбие

5 сентября выйдет новый сезон шоу «Большие и маленькие», посвящённого детскому и юношескому танцу. Хореограф Александр Могилев рассказал «Снобу», почему детям полезно заниматься танцами, зачем они нужны мальчикам и может ли авторитарная педагогика помочь начинающим артистам.

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