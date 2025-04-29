Военный эксперт: Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» завершает эру господства атомных авианосцев США

Американский флот, считающийся сильнейшим в мире, столкнулся с новой угрозой, исходящей от России. Появление на вооружении российского ВМФ гиперзвуковой ракеты «Циркон» нарушило имевший место баланс военной мощи между странами.
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