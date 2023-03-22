Оказывается, американцы послали для повторного наблюдения за Черным морем, реактивный БПЛА "RQ-4". Что это за "ястреб"

Самый большой в мире БПЛА "Global Hawk". Теперь выясняется, что встревоженные неожиданным нырянием в воды Черного моря своего "беспилотника", представители американского контингента вооруженных сил на Европейском континенте, послали повторно наблюдать за Черным морем, и что там делают российские моряки на месте "ныряния" американского БПЛА МQ-9, совершенно другой по модификации Беспилотный летательный аппарат! ( "Вот что крест животворящий делает!" (цитата из знаменитого фильма) - на самолёте-беспилотнике поставленный! )) ) Таким наблюдателем, следовавшим по совершенно другому маршруту, с более дальним отклонением, был уже не простой трубовинтовой "Дрон", а самый настоящий "дрон" с реактивной двигательной установкой, способный уже гораздо более шире маневрировать в воздухе, и не столь опасающийся пролётов мимо сверхзвуковых самолётов.