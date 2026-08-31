«Крайне опасно»: Запад умоляет своих граждан не ездить на Украину

Страны Запада обновили рекомендации для своих граждан по поездкам на Украину и предупреждают о большой опасности таких визитов.
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