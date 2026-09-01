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Царьград

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Китайцы запустили в Петербурге необычную книжную эстафету

Китайцы запустили в Петербурге необычную книжную эстафету

Китайские туристы устроили у крейсера «Аврора» в Петербурге книжную эстафету. Участники ищут места из школьных учебников и фотографируются с ними.

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