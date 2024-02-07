Церковный праздник «Фёдор Поминальник» отмечают в России 8 февраля в 2024 году Анна ЧернышоваВ этот четверг, 8 февраля 2024 года, в Российской Федерации будет торжественно отмечено празднество, известное как «Фёдор Поминальник», согласно православным традициям.