Профессор Виноградов: банки блокируют переводы денег из-за комментариев

Переводы по картам между физическими лицами — одна из самых востребованных банковских операций. Многие пользователи, заполняя поле "Назначение платежа", не задумываются о том, что неосторожная формулировка может привести не только к блокировке перевода, но и к временному ограничению доступа к счету, рассказал "Газете.