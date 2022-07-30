Украинские власти отказались пускать главу МИД Бельгии в страну

Украина отказывает во въезде главе МИД Бельгии Аджи Лябиб из-за поездки в Крым. Лябиб — бельгийская тележурналистка, недавно возглавившая МИД, — приезжала на полуостров через Россию в июле 2021 года.
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