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Украинские власти отказались пускать главу МИД Бельгии в страну

Украинские власти отказались пускать главу МИД Бельгии в страну

Украина отказывает во въезде главе МИД Бельгии Аджи Лябиб из-за поездки в Крым. Лябиб — бельгийская тележурналистка, недавно возглавившая МИД, — приезжала на полуостров через Россию в июле 2021 года.

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