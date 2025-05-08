В Китае кот в ресторане упал в кастрюлю с кипящим маслом

Инцидент произошел в заведении, специализирующемся на продаже хот-догов. Кот, который жил в зале для посетителей, пробрался на кухню и случайно упал в кастрюлю с раскаленным маслом, что привело к разливу кипящей жидкости и ожогам у девяти человек.