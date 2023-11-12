Красота комфорта: в каких направлениях развиваются архитектура и промышленный дизайн

В конце октября состоялась ежегодная конференция и вручение престижной премии Best for Life Design. Мероприятие традиционно становится событием в области визуальных коммуникаций, архитектуры, промышленного и продуктового дизайна.
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