Поисковики МЧС нашли под Тверью останки более 30 пропавших красноармейцев

Поисковым отрядом "ФИПО-АГПС" академии ГПС МЧС России в рамках весенней Вахты Памяти в Тверской области, посвященной 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ), были подняты останки 31 павшего бойца Красной Армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии