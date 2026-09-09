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Причерноморье под ударом. Росавиация закрыла для полётов уже 13 аэропортов

Причерноморье под ударом. Росавиация закрыла для полётов уже 13 аэропортов

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА после полуночи введены ещё в одиннадцати аэропортах.

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