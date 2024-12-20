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Царьград

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Сеть Х5 Group уберёт шпроты "За Родину" из магазинов после заражений ботулизмом

Сеть Х5 Group уберёт шпроты "За Родину" из магазинов после заражений ботулизмом

Рыбные консервы временно исчезнут с полок "Пятёрочек" и "Чижиков", пока специалисты не убедятся в их безопасности.

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