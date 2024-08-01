Дополнительно изучил информацию и хочу кратко вам рассказать, что такое сбор подписей, которые осуществляет национально-освободительное движение по всей России.
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Дополнительно изучил информацию и хочу кратко вам рассказать, что такое сбор подписей, которые осуществляет национально-освободительное движение по всей России.
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