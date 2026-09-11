Блогер и историк Евгений Понасенков исключен из реестра иноагентов

Министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов историка Евгения Понасенкова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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