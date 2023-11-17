Упрощение системы образования — культурное самоубийство: депутат Мосгордумы Елена Николаева

МОСКВА (ИА Реалист). Лидер депутатского объединения «Моя Москва» в столичном парламенте Елена Николаева прокомментировала инициативу депутатов Госдумы о запрете использования мобильных телефонов на уроках, а также о разрешении пользоваться калькулятором на ОГЭ.