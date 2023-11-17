ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Исаева
    Когда будет хорошая материальная и социальная поддержка от государства, тогда сами рожать начнут. А сейчас на что жит...Проблемы демограф...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    А как всё хорошо начиналось. Как копытами бил. Ну нешмогла я, НЕШМОГЛА!Боррель: В ближай...
  • Дмитрий Шершов
    А кто считал?Более 40% немцев ...

Упрощение системы образования — культурное самоубийство: депутат Мосгордумы Елена Николаева

Упрощение системы образования — культурное самоубийство: депутат Мосгордумы Елена Николаева

МОСКВА (ИА Реалист). Лидер депутатского объединения «Моя Москва» в столичном парламенте Елена Николаева прокомментировала инициативу депутатов Госдумы о запрете использования мобильных телефонов на уроках, а также о разрешении пользоваться калькулятором на ОГЭ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх