Упрощение системы образования — культурное самоубийство: депутат Мосгордумы Елена Николаева

МОСКВА (ИА Реалист). Лидер депутатского объединения «Моя Москва» в столичном парламенте Елена Николаева прокомментировала инициативу депутатов Госдумы о запрете использования мобильных телефонов на уроках, а также о разрешении пользоваться калькулятором на ОГЭ.
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