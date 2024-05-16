Минэкономразвития предлагает повысить лимит инвестиций из ФНБ до 6 трлн рублей

Минэкономразвития предложило правительству повысить лимит использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1,8 трлн, до 6 трлн рублей, поскольку прогноз по ликвидной части фонда может быть улучшен.
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