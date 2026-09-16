В США может произойти обрушение ледника по непальскому сценарию

Lindsey Wasson/AP/TASS Ледник на вулкане Рейнир в штате Вашингтон может не выдержать глобального потепления и обрушиться, вызвав катастрофу по сценарию, похожему на недавнюю трагедию в Непале.
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