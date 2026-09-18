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На придорожных стоянках разрешат ставить фудтраки и мобильные заправки

На придорожных стоянках разрешат ставить фудтраки и мобильные заправки

Проект поправок одобрен кабмином и пойдет в Госдуму На заседании 17 сентября правительство РФ одобрило проект поправок к закону "Об автодорогах и дорожной деятельности".

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