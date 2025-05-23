Эксперты рассказали о схемах мошенничества в преддверии ЕГЭ

В преддверии единого государственного экзамена могут активизироваться мошенники. Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» подготовили в коллаборации с Минпросвещения России информацию о схемах злоумышленников и советы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии