Боррель: Евросоюз испытывает проблемы с реализацией обещанной помощи Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) сталкивается с проблемами в вопросах реализации обещанной Украине военной помощи, в частности, с поставкой боеприпасов по инициативе Чехии.
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