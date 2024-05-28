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Боррель: Евросоюз испытывает проблемы с реализацией обещанной помощи Украине

Боррель: Евросоюз испытывает проблемы с реализацией обещанной помощи Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) сталкивается с проблемами в вопросах реализации обещанной Украине военной помощи, в частности, с поставкой боеприпасов по инициативе Чехии.

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