Провалился мост, перед Выгоничами в сторону Брянска, улетела фура и легковая, шёл поезд и снёс всё, что там было!!! https://t.me/webmoney_dn/289665Vid...

[Video] Провалился мост, перед Выгоничами в сторону Брянска, улетела фура и легковая, шёл поез [.] Провалился мост, перед Выгоничами в сторону Брянска, улетела фура и легковая, шёл поезд и снёс всё, что там было!!! https://t.
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