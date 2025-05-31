Провалился мост, перед Выгоничами в сторону Брянска, улетела фура и легковая, шёл поезд и снёс всё, что там было!!! https://t.me/webmoney_dn/289665Vid...

[Video] Провалился мост, перед Выгоничами в сторону Брянска, улетела фура и легковая, шёл поез [.] Провалился мост, перед Выгоничами в сторону Брянска, улетела фура и легковая, шёл поезд и снёс всё, что там было!!! https://t.