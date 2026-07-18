Индия осуществила первый в истории частный орбитальный запуск ракеты Vikram-1

Ракета-носитель, построенная частной компанией Skyroot Aerospace, успешно вывела на низкую околоземную орбиту шесть полезных нагрузок, включая два спутника и рукописную открытку премьер-министра Нарендры Моди.
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