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Журнал «Профиль»

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Индия осуществила первый в истории частный орбитальный запуск ракеты Vikram-1

Индия осуществила первый в истории частный орбитальный запуск ракеты Vikram-1

Ракета-носитель, построенная частной компанией Skyroot Aerospace, успешно вывела на низкую околоземную орбиту шесть полезных нагрузок, включая два спутника и рукописную открытку премьер-министра Нарендры Моди.

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