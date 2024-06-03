Медицина 2.0

97 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    То есть не надо ничего консервировать, покупайте в магазинах? Бредовая статьяДиетолог Галкина:...
  • Владимир Карпов
    На «Mail.ru» во "Входящие" в закладке "Социальные сети" перестали появляться заметки различных авторов на различные т...Диетолог Поленова...
  • Николай Егоров
    При ценах на ФРУКТЫ . при ценах на РЫБУ ПРИ , ЦЕНАХ, ПРИ ЦЕНАХ на ПРОДУКТЫ , при моей Пенсии в 13 тысчонах что нам да...Врач Денисова: эт...

Диетолог назвала пять правил, которые помогут похудеть раз и навсегда

Диетолог назвала пять правил, которые помогут похудеть раз и навсегда

Полноценное питание, физическая активность, нормализация сна, хорошая работа центральной нервной системы и нутриционная поддержка помогут человеку эффективно снизить вес и удержать его навсегда, заявила диетолог Наталья Лазуренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх