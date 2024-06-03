Диетолог назвала пять правил, которые помогут похудеть раз и навсегда

Полноценное питание, физическая активность, нормализация сна, хорошая работа центральной нервной системы и нутриционная поддержка помогут человеку эффективно снизить вес и удержать его навсегда, заявила диетолог Наталья Лазуренко.
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