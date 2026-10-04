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Спорт Уик-Энд

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Сорокин первым из российских вратарей в этом сезоне НХЛ «засушил» свои ворота. «Вашингтон» с Овечкиным потерпел первое поражение

Сорокин первым из российских вратарей в этом сезоне НХЛ «засушил» свои ворота. «Вашингтон» с Овечкиным потерпел первое поражение

Вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали лучшим игроком дня в НХЛ - россиянин не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата лиги с «Нью-Джерси» (6:0), отразив все 37 бросков по своим воротам.

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