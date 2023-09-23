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Поздняков о решении WADA не восстанавливать РУСАДА: «Даже не знаю, как на это реагировать. Проведем консультацию с юристами»

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Накануне в Шанхае прошло заседание исполкома WADA, где было объявлено, что Российское антидопинговое агентство все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

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