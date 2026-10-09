СКА продолжает буксовать: второе поражение подряд и третье в четырёх матчах. И что сказал Игорь Ларионов

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ СКА в гостях уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4. Для Сергея Брылина, возглавившего минчан в межсезонье, эта победа стала первой в личном противостоянии с Игорем Ларионовым.