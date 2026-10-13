Senate Republicans Add $8 Million to Nebraska Race

“The Senate Republicans’ allied super political action committee plans to spend an additional $8 million to aid embattled Nebraska Senator Pete Ricketts who faces a strong challenge from independent Dan Osborn,” Bloomberg reports.
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