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Politics

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Senate Republicans Add $8 Million to Nebraska Race

“The Senate Republicans’ allied super political action committee plans to spend an additional $8 million to aid embattled Nebraska Senator Pete Ricketts who faces a strong challenge from independent Dan Osborn,” Bloomberg reports.

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