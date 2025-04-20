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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-комментатор Федоров покинул «Реактор» из МХЛ: «Хоккейная судьба зовет меня в другое место»

Федоров провел один сезон помощником тренера в команде Olimpbet МХЛ из системы «Нефтехимика». «Реактор» занял четвертое место из десяти команд в Серебряном дивизионе Восточной конференции.

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