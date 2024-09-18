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Минцифры опровергло утечки или уязвимости на «Госуслугах»

Минцифры опровергло утечки или уязвимости на «Госуслугах»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации уведомило о том, что личные сведения на портале «Госуслуге» в разделе призыва на службу в электронном виде хорошо зашифрованы, утечек нет.

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