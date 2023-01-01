Журнал «Профиль»

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Названы российские авианаправления, которые стали лидерами по снижению цен в 2022 году

Названы российские авианаправления, которые стали лидерами по снижению цен в 2022 году

Авиамаршруты на востоке России стали лидерами снижения цен в ушедшем году. Так, значительное уменьшение стоимости авиабилетов было зафиксировано на направлениях Чита – Хабаровск, Южно-Сахалинск – Благовещенск, Хабаровск – Улан-Удэ и Ленск – Иркутск.

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