Названы российские авианаправления, которые стали лидерами по снижению цен в 2022 году

Авиамаршруты на востоке России стали лидерами снижения цен в ушедшем году. Так, значительное уменьшение стоимости авиабилетов было зафиксировано на направлениях Чита – Хабаровск, Южно-Сахалинск – Благовещенск, Хабаровск – Улан-Удэ и Ленск – Иркутск.