Galaxy Ring от Samsung доступно для предзаказа. Цена вопроса 400$

Давно обещанное «умное» кольцо Galaxy Ring уже можно заказать — за 400$ вне зависимости от размераSamsung анонсировала умное кольцо Galaxy Ring на выставке MWC 2024, и теперь компания раскрыла все подробности о новом устройстве: Galaxy Ring выпускается в черном, серебристом и золотистом цветах, имеет корпус из титанового сплава 5 класса и доступно в американских размерах от 5 до 13 (российские размеры от 15,75 до 22).