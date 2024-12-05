На Алтае зарплаты растут быстрее, чем этого ожидают сами работники

Разница между предложением и ожиданием составляет +7 тыс. рублей В Алтайском крае по итогам ноября (относительно ноября 2023 года) работодатели подняли зарплатные предложения на 24%, при этом зарплатные ожидания соискателей выросли на 17%, сообщает онлайн-ресурс по поиску работы и сотрудников hh.
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