Мария Голубкина откровенно рассказала об отношениях с Марией Мироновой

Актриса Мария Голубкина заявила, что она дочь Андрея Миронова. Артистка поразила телеведущую Елену Хангу откровениями о своих отношениях с известным актером Андреем Мироновым, который оказался ее настоящим отцом.
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