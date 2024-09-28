Адвокат рассказал, что нельзя дарить учителям

Вручение подарков учителям регламентирует Гражданский кекс РФ, и есть подарки, которые лучше не дарить, сообщил адвокат Ильдар МухаметзяновПо его словам, приемлемый вариант – традиционные подарки стоимостью не более трех тысяч рублей .