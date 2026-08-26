Хайтек+
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хайтек+

24 подписчика

Информация, закодированная в световом луче, сохраняется при атмосферной турбулентности

Информация, закодированная в световом луче, сохраняется при атмосферной турбулентности

Обычные системы оптической связи в свободном пространстве вынуждены бороться с помехами: перепады температуры и давления в воздухе искажают луч, и, чтобы восстановить сигнал, нужны сложные приборы и вычисления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии