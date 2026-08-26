Информация, закодированная в световом луче, сохраняется при атмосферной турбулентности

Обычные системы оптической связи в свободном пространстве вынуждены бороться с помехами: перепады температуры и давления в воздухе искажают луч, и, чтобы восстановить сигнал, нужны сложные приборы и вычисления.
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