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Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит

Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. 22 февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур.

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