Косметолог Студеникина: Круги под глазами серого цвета — признак болезни почек

Пятна глазами могут стать сигналом проблем организма и нарушений функций различных органов. Дермокосметолог Светлана Студеникина порекомендовала проверить здоровье при появлении недуга, — сообщает Pravda.
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