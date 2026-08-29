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Царьград

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The Economic Times: Индия предложит БРИКС цифровые валюты в сентябре

The Economic Times: Индия предложит БРИКС цифровые валюты в сентябре

Индия, председательствующая на саммите БРИКС 12-13 сентября в Нью-Дели, предложит концепцию трансграничных цифровых платежей и внедрение цифровых валют центральных банков.

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