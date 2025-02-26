Обломки дрона повредили газовую трубу под Новороссийском

t.me/Оперативный штаб - Краснодарский край Обломки упавшего дрона, выпущенного боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), повредили газовую трубу в поселке Верхнебаканском под Новороссийском, что вызвало пожар, открытое возгорание потушено, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.
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