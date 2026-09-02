Почему самолет летает, и как он держится в воздухе: объясняем простыми словами

Отвечаем на детские вопросы «почему» фото: Ruslan Lytvyn/Shutterstock/Fotodom.ruНе только дети, но и многие взрослые не знают ответ на вопрос: «Как летают самолеты?» Интуитивно мы понимаем, почему самолеты держатся в воздухе, но объяснить не можем.