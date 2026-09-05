Пиастри потеряет 3 позиции на старте Гран-при Италии – гонщика оштрафовали за блокировку в квалификации

Пилот « Макларена » Оскар Пиастри потеряет три позиции на старте предстоящего Гран-при Италии . Пиастри был оштрафован за блокировку выступающего в данный момент за « Ред Булл » Лиама Лоусона – инцидент произошел по ходу первого сегмента квалификации.