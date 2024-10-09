Эта история началась в Османской империи много лет назад. Там испокон веков готовили дюшбару – суп, в который добавлялись маленькие кусочки теста с начинкой.
Вареники
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Эта история началась в Османской империи много лет назад. Там испокон веков готовили дюшбару – суп, в который добавлялись маленькие кусочки теста с начинкой.
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