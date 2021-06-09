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Годунова: Доля незавершенных проектов – 8%, откуда у министерств 100% результат, непонятно

Годунова: Доля незавершенных проектов – 8%, откуда у министерств 100% результат, непонятно

Астана. 9 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Доля незавершенных государственных проектов в Казахстане в 2020 году доходила до 8%, сообщила председатель счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова.

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