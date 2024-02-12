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Туляков 12 февраля ожидает снег с дождем, пасмурная погода и до 0 градусов

Туляков 12 февраля ожидает снег с дождем, пасмурная погода и до 0 градусов

В понедельник, 12 февраля, в Туле и области ожидается пасмурная погода и небольшой снег с дождем, а столбики термометров к середине дня поднимутся до 0 градусов, согласно данным, предоставленным синоптиками портала Gismeteo.

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