Штрафстоянка на Родине: почему нужные России соотечественники едут в другие страны

Владислав Владислав Тоже очень интересно. И на кой ляд нам малообразованные Азербайджанцы и Таджики ?

Валентина БогдановаШирочкина ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД НА ПМЖ МИГРАНТАМ...! Хватит нам разгула преступности...!!!! Мы хотим жить спокойно и быть спокойными за наших детей..!