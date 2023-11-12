Программа репатриации работает только для чужих — государствообразующий народ чиновникам не нужен Репатриация русских людей в РФ провозглашается как одна из приоритетных программ наших властей, её достаточно активно рекламируют.
Штрафстоянка на Родине: почему нужные России соотечественники едут в другие страны
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Владислав Владислав
Тоже очень интересно. И на кой ляд нам малообразованные Азербайджанцы и Таджики ?
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15 час.
Валентина БогдановаШирочкина
ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД НА ПМЖ МИГРАНТАМ...! Хватит нам разгула преступности...!!!! Мы хотим жить спокойно и быть спокойными за наших детей..!
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15 час.
Наталия
Скорее всего, это является тоже одной из частей разработанного нашими бывшими "партнерами" плана по ослаблению, развалу и уничтожению России. А чиновники, всячески препятствующие оформлению нужных документов для наших настоящих соотечественников, это скрытые агенты врагов России.
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15 час.
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