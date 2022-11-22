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Георгиев одержал 9-ю победу в сезоне, отразив 22 броска «Далласа» из 24 и не пропустив в серии буллитов

Георгиев одержал 9-ю победу в сезоне, отразив 22 броска «Далласа» из 24 и не пропустив в серии буллитов

Александр Георгиев одержал 9-ю победу в сезоне, отразив 22 броска «Далласа» из 24. Российский вратарь помог «Колорадо» обыграть «Старс» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

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