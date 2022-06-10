Лента новостей

49 подписчиков

Лондон предложил взять в заложники С.Лаврова, по пути в Сербию

Лондон предложил взять в заложники С.Лаврова, по пути в Сербию

Сейчас возник ажиотаж вокруг визита Главы МИД РФ С.Лаврова в Сербию, который так и не состоялся. Да просто какой-то лихой сюжет и настоящий политический детектив разворачивался.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх