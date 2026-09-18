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Царьград

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Кристиан Грей украл в Москве кольцо за 2 млн рублей и продал за 18 тыс

Кристиан Грей украл в Москве кольцо за 2 млн рублей и продал за 18 тыс

В Москве 26-летний Кристиан Грей похитил из ювелирного магазина в ТЦ «Европейский» кольцо стоимостью два миллиона рублей и передал его в ломбард за 18 тысяч рублей.

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